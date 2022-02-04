أوكرانيا: واشنطن أبلغتنا بمخطط روسيا لنشر فيديو دعائى كاذب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، أبلغت بلاده بأن روسيا ربما تنشر تسجيل لفيديو دعائى كاذب كذريعة لتنفيذ هجوم عسكرى، لكنه أضاف أن أوكرانيا تنتظر مزيدا من التفاصيل.





وفى إفادة صحفية، فقد شبه كوليبا الوضع الحالى بما كان عليه الحال عام 2014، عندما ضمت روسيا القرم، ودعمت انفصاليين فى شرق أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. وبحسب الوكالة، تعتقد المخابرات الأمريكية أن روسيا يمكن أن تستخدم تسجيلاً مصورًا كاذبًا يظهر لقطات جرافيك لموقع شهد انفجارًا، ويظهر عتادًا يبدو كما لو أنه يخص أوكرانيا أو الدول المتحالفة معها، لتبرير القيام بغزو. وقال وزير الخارجية الأوكرانى: "مبدئيا، ما تم إعلانه ليس مفاجأة لنا.. فمنذ 2014 ونحن نرى الكثير من الأفعال الماكرة من جانب روسيا الاتحادية".

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