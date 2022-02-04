العراق: ضبط 20 كجم من المتفجرات شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال بيان خلية الإعلام الأمنى، إنه "بناء على معلومات استخبارية، وتسخير المصادر الميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى بغداد، بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض من ضبط كدس للعتاد فى أحد بساتين قضاء الطارمية".
كما أشار بيان الخلية الإعلامية الى أن "الكدس يحتوى على (20) كيلو جرامًا من مادة الـ (C4) شديدة الانفجار، و(3) قنابل هاون، مع صاعق تفجير وحاوية عتاد (BKC)"، مضيفًا أن تم رفع المواد المتفجرة وتسليمها إلى القوة الهندسية.
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