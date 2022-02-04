الإليزيه: ماكرون يزور روسيا وأوكرانيا بدء من الإثنين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الرئاسة الفرنسية فى إحاطة إعلامية وفق ما نقلته مجلة بولتيكو فى نسختها الأوروبية إلى أن ماكرون سيلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 7 فبراير ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى 8 فبراير.
وأجرى ماكرون مكالمات متعددة مع بوتين خلال الأسبوع الماضى وتحدث إلى كل من بوتين وزيلينسكى عبر الهاتف أمس الخميس.
وقال المستشار الألمانى أولاف شولتز أيضا إنه سيزور موسكو قريبا، لكن من غير المرجح أن ينضم إلى ماكرون فى زيارته لأنه سيسافر إلى الولايات المتحدة يومى الأحد والإثنين.
وقال ماكرون، الأسبوع الماضى، إنه لن يستبعد الذهاب إلى روسيا لمحاولة إيجاد حل دبلوماسى للأزمة المتصاعدة على الحدود الأوكرانية مع روسيا، حيث يحتشد 100 ألف جندى روسى على طول جانبها من الحدود.
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