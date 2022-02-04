فرنسا: سنساعد الإمارات لتأمين مجالها الجوى فى مواجهة إرهاب الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلى، اليوم الجمعة، أن فرنسا عازمة على مساعد الإمارات العربية المتحدة حليفتها الرئيسية فى الخليج، على تأمين أجوائها التى تعرضت لهجمات ميليشيا الحوثى، مؤخرًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت بارلى فى تغريدة عبر "تويتر": "الإمارات تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها فى يناير الماضى، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق، قررت فرنسا تقديم الدعم العسكرى لا سيما لحماية مجالها الجوى من أى خرق".

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