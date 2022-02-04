عاجل- متحور غامض من كورونا فى مياه الصرف الصحى بأمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ديزيريت" الأمريكى، فقد اكتشف فريق من الباحثين فى نيويورك متحورًا غامضًا لفيروس كورونا فى مياه الصرف الصحى بالمدينة، ولم يتم اكتشافه من قبل.
وقال الباحثون فى ورقتهم البحثية، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحور الغامض "يمكن أن يشكل خطرًا على البشر"، لافتين فى الوقت ذاته إلى أنه يحتوى على طفرات فريدة، وأنهم لم يعرفوا بعد مصدر هذا المتحور.
وبحسب الموقع، قال عالم الفيروسات فى كلية كوينز، جون دينيهى، إنه من المهم معرفة مصدر كل المتحورات، التى تظهر، مؤكدًا "أن ذلك يساعد على فهم أفضل للفيروس نفسه".
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