الكرملين: المستشار الألمانى يزور روسيا منتصف فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس، سيزور موسكو منتصف شهر فبراير الجارى، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو ودول الغرب بشأن أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين: "ستجرى زيارة لشولتس إلى موسكو فى 15 فبراير الحالى"، مضيفًا أن زعيمى البلدان سيعقدان محادثات ثنائية "جوهرية". وتأتى زيارة المستشار الألمانى إلى موسكو فى خضم التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وسط توقعات بغزو روسى فى جمهورية السوفيتية السابقة.

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