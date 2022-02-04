ألمانيا: حملة تمشيط واسعة بعد تهديدات بوجود قنابل فى منشآت

جدة - نرمين السيد - أجرت الشرطة الألمانية عمليات تمشيط واسعة فى عدد من المنشآت بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا غربى ألمانيا، منذ صباح اليوم الجمعة، وذلك فى أعقاب تلقى تهديدات بوجود قنابل بتلك المنشآت.





وفى بيان لها، قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، إن شرطة مدينة آخن تلقت بريدا إلكترونيًا، ليلاً، يتضمن تهديدات ضد المجمع القضائى فى المدينة، حيث تم إخلاء المجمع، ويجرى حاليا تمشيطه بمساعدة كلاب متخصصة فى الكشف عن متفجرات. وأشارت التقارير إلى وصول رسائل إلكترونية إلى أقسام شرطة فى مدن أخرى بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، حيث تضمنت هذه الرسائل تهديدات خاصة بمنشآت قضائية. وكانت ولاية شمال الراين ويستفاليا تعرضت لتهديدات مماثلة فى نهاية أكتوبر الماضى، عبر رسائل إلكترونية ولم يتم العثور فى ذلك الوقت على أى قنابل.

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