شاروما الدجاج السوري وعيش الصاج أعمليهم في البيت وجهزي أطعم ساندوتش شاورما

تعتبر الشاورما من أكثر المأكولات التي تتسم بالمذاق الشهي ويقبل على تناولها الكثيرون بالتحديد الأطفال وبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج سنقدم إليكم في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير الشاورما في المنزل.

تحضير شاورما الدجاج في المنزل

يتم تحضير الشورما في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للغاية وإليكم في المقال التالي المقادير.

مقادير شاورما الدجاج

ستة صدور من الدجاج المخلي. نصف كأس من زيت الزيتون. نصف كأس من عصير الليمون. ملعقة من بهارات الشاورما. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة فلفل أحمر. ملح طعام ناعم. علبة من اللبن الزبادي. طماطم وتكون مقطعة إلى شرائح. خس ويكون مفروم. مخلل خيار.

مقادير تحضير خبز الصاج لحشو الشاورما فيه

ثلاثة كؤوس من الدقيق. كأس وربع من المياه. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة من السكر. بيضة واحدة.

خطوات تحضير الشاورما في المنزل

ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الشاورما بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير الشاورما السوري

يتم تحضير الشاورما بخطوات بسيطة للغاية فأولًا يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه الدجاج ثم يتم إضافة الزيت والليمون والملح واللبن ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع الدجاجة مع التتبيلة ويتم تركها مع التتبيلة طوال الليل. يتم قلي الدجاج من خلال الحصول على مقلاة ويتم وضع الزبدة فيها ثم يتم وضع الدجاج وتركه لحين أن يتحمر. بعد ذلك يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح مستطيلة.

طريقة تحضير خبز الصاج (خبز الشاورما)