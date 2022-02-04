استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة في المناطق الجبلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، إب والضالع والمناطق الصحراوية مع تشكل الغبار الواسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المرتفعات الجبلية ، إلى أخذ الاِحتياطات اللاَزمة للوقاية من الأجواء الباردة الى شديدة البرودة.
ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار التبريد. كما نبه قاطني المناطق الصحراوية إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار التي تؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، جاءت على النحو الآتي ذمار : 5.0 ، عمران : 5.4، صنعاء : 7.0 ، السدة : 8.3، إب : 8.7، حجة : 9.9، سيئون : 11.2.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.