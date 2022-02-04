الأطول نفسا في إفريقيا.. رقم قياسي "مقلق" لمنتخب مصر

بعبوره منتخب الكاميرون مساء الخميس، حقق المنتخب المصري إنجازا كبيرا بالوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ولكنه سجل رقما قياسيا "مقلقا".

وبعد تحقيقه الانتصار على الكاميرون بركلات الترجيح، أصبح "الفراعنة" أول منتخب بتاريخ إفريقيا، يخوض 3 مباريات مدتها 120 دقيقة قبل النهائي.

وكان منتخب كوت ديفوار قد خاض 3 مباريات متتالية مدتها 120 دقيقة، في بطولة نسخة 1992، ولكن المباريات تضمنت المباراة النهائية أمام غانا.

أما المنتخب المصري، فقد خاض 3 مباريات بمدة 120 دقيقة، قبل المباراة النهائية أمام السنغال، التي سترفع عدد الدقائق التي سيخوضها "الفراعنة" إلى رقم غير مسبوق.

وبهذا سجل المنتخب المصري رقما قياسيا إفريقيا، وهو أطول عدد من الدقائق التي خاضها أي منتخب في نسخة واحدة من أمم إفريقيا عبر التاريخ.

هذا الرقم القياسي يعكس الإرادة الكبيرة "للفراعنة" والروح القتالية، لكنه رقم مقلق بنفس الوقت، لأنه قد يؤدي لحالة "انهيار بدني"، أمام منتخب السنغال، في النهائي، وهو المنتخب الذي خاض مشوارا "سلسا" لم يواجه فيه أي من منتخبات كبار إفريقيا.

وخاض المنتخب المصري 630 دقيقة كاملة، دون احتساب الوقت بدل الضائع، قبل موقعة السنغال، حيث سيرتفع الرقم إلى 720 دقيقة على الأقل، وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة.