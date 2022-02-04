بث مباشر لحفل افتتاح أولمبياد "بكين 2022"

انطلق مساء الجمعة، حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي ستستمر لمدة 17 يوما.

وسيشاهد العالم باهتمام مشاركة 91 فريقا أولمبيا وطنيا في الموكب العابر للملعب الوطني، إيذانا بانطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

واستضاف الملعب الملقب بـ"عش الطائر" حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008".

وستكون مدة حفل الافتتاح حوالي 100 دقيقة، وسيشارك في العرض 3000 استعراضي، 95 بالمئة منهم مراهقون.

وكان لتفشي جائحة كورونا ومتغير "أوميكرون" تأثيرات سلبية على أولمبياد بكين الشتوي 2022، بدءا من تغيير نظام التصفيات في عدة رياضات بسبب قيود السفر، فضلا عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من تفشي الوباء بين الرياضيين المشاركين في الحدث المرتقب.

وفي العام الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن عدة بروتوكولات، منها إلزام جميع الرياضيين بالبقاء في الفقاعة الطبية طوال مدة مشاركتهم، وخضوعهم المستمر لاختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

كذلك أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنه سيتم السماح لسكان الصين فقط بحضور الألعاب كمتفرجين.

وتشارك في هذه النسخة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها المملكة العربية السعودية التي تسجل حضورها الأول، بالإضافة إلى لبنان والمغرب.