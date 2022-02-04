عهد جديد للعلاقات الدولية.. روسيا والصين توقعان وثيقة مشتركة لمواجهة الغرب

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفاقًا حيويًا مع نظيره الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، فيا يعد إعلانًا مشتركًا بين البلدين بخصوص "دخول العلاقات الدولية عهدًا جديدًا والتنمية المستدامة".





ووقًا للتقارير الروسية، تنص الوثيقة بين روسيا والصين على خمسة بنود أساسية، حيث تتعهد موسكو وبكين فى إعلانهما المشترك بالتصدى لأى تدخل خارجى فى شؤون دول ذات سيادة تحت أى ذريعة كان. ووفقًا لنص الوثيقة، فإن موسكو وبكين تدعوان الولايات المتحدة إلى التجاوب إيجابًا مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية، والتخلى عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. كما تحذر البلدان من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية التى تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها تشكل خطرًا عليهما، مشددين على معارضتهما لتسيس ملف فيروس كورونا. كما حثت روسيا والصين جميع القوى النووية إلى سحب كافة أسلحتها النووية المنتشرة خارج حدودها.

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