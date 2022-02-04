اليونان وألمانيا تفككان شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم الجمعة أن المهربين كانوا يستخدمون طريقة "التشابه بين الصور" لتهريب المهاجرين غير الشرعيين وأشرفت على العملية وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبى "يوروبول".

وتم القبض على رئيس المنظمة المشتبه به فى أثينا أثناء تفتيش منزل وصادرت الشرطة عددا كبيرا من وثائق الهوية، وجهاز كمبيوتر محمول وأربعة هواتف محمولة.

وتقول السلطات إن الشبكة، التى تتألف فى الغالب من مواطنين سوريين، استخدمت وثائق هوية مشابهة لتهريب المهاجرين إلى ألمانيا على متن رحلات جوية من أثينا وسالونيك، ويعتقد أنه قام بتهريب ما مجموعه 12 مهاجرا، بينهم سبعة قاصرين على أكثر من 10 رحلات منذ عام 2020 مقابل 4500-6000 يورو لكل شخص.

وتبحث الشرطة عن ستة مشتبهين بهم آخرين، اثنان منهم فى ألمانيا.