بعد تعيين ستولتنبرج فى منصب مالى.. الناتو يبحث عن أمين عام جديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية النرويجية، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، سيشغل رئاسة البنك المركزى النرويجى، ما يضع الناتو فى مواجهة مع البحث عن تعيين أمينه العام الجديد، وذلك بالتزامن مع وضع متوتر فى أوروبا.





وكان من المقرر أن تنتهى ولاية ستولتنبرج فى الناتو بحلول سبتمبر المقبل، وذلك بعد تعيينه منذ 2014، إلا أن تعيينه لرئاسة البنك المركزى النرويجى أثارت الجدل، بينما يرجع البعض ذلك الترشيح إلى صداقته الوثيقة مع رئيس الوزراء النرويجى الحالى يوناس جار ستوره، وهو زميله فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى. وشغل ستولتنبرج سابقا منصب رئيس الوزراء النرويجى، فى الفترة من عام 2005 حتى عام 2013. ومن المقرر أن تتولى إيدا فولدن باخه، رئيسة البنك المركزى، مهام منصب رئيس البنك مؤقتا فى مارس المقبل لحين تولى ستولتنبرج منصبه فى مطلع ديسمبر المقبل.

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