الحكومة اللبنانية: الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة الخميس المقبل

جاء ذلك فى تصريحات له عقب لقائه صباح اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون فى قصر الرئاسة ببعبدا، حيث بحثا الأوضاع العامة فى البلاد واجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون موازنة العام 2022، اضافة الى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائى وواضح.
وأضاف ميقاتى فى تصريحات عقب اللقاء أنهما بحثا سلفة الكهرباء، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن تكون خارج الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب، مشددا على رفض الحل المجتزأ واعطاء سلفة فى كل مرة على غرار ما حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية مشيرا إلى الحاجه إلى خطة كاملة وواضحة للكهرباء وصولا إلى توفير كهرباء على مدار 24 ساعة فى اليوم.
وأوضح أنهما اتفقا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم دراسة هذا الموضوع فى مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابى.
وأكد ميقاتى أنه أبلغ رئيس الجمهورية بأنه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لبحث العديد من المواضيع المتراكمة واتخاذ القرارات المناسبة.
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