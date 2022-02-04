الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة وشروط استخراج التأشيرة

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة وهي خدمة متاحة لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، يقدم التطبيق الإلكتروني أبشر المقدم من موقع وزارة الداخلية خدمات الاستعلام عن خروج نهائي، أو الاستعلام باستخدام رقم الجواز للمقيمين، ويتعين على المستفيد تجديد هوية مقيم لتمديد التأشيرة بالمدة المطلوبة، وكانت منصة أبشر أكدت في وقت سابق أنه قبل إصدار تأشيرة الخروج والعودة يجب سداد المخالفات المرورية وسداد رسوم الخدمة، وتعتبر منصة مقيم هي واحدة من بين المنصات الإلكترونية التي توفر خدمة الاستعلام عن الخروج النهائي من خلالها وذلك بشكل إلكتروني، يقوم بطباعة تأشيرة الخروج النهائي، والتي من خلالها يتم التعرف على المواعيد الخاصة بالانتهاء، وذلك لمنع التعرض إلى عقوبة التواجد في المملكة بعد انتهاء مدته.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. الدخول إلى قائمة الأفراد. يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك يتم الانتقال إلى القائمة الخاصة بخدمات الجوازات. تعبئة الحقول التي يتطلبها الموقع من اسم الشخص الذي يوجد في الجواز. يتم تعبئة رقم الإقامة الخاصة ورقم جواز السفر التأكيد على البيانات الخاصة بالمستخدم. عرض كافة المعلومات بصلاحية التأشيرة، والموعد الخاص بالخروج من الدولة.

شروط استخراج التأشيرة

لا بد من ألا يكون على المقيم أي نوع من المخالفات المرورية. تعبئة الطلب الخاص بالتأشيرة للخروج النهائي. يجب أن تكون البيانات الموجودة في الطلب هي نفسها الموجودة في جواز السفر. لا بد من أن يحتوي الطلب على صورة المستفيد وأن تكون مختومة وموقعة من الكفيل. أن يحضر المقيم مع صاحب العمل إلى مكتب الجوازات ويتم العمل على تسجيل البصمة التي تتعلق بالمستفيد. تكون تأشيرة الخروج النهائي، يتم استخراجها، وتكون المدة الخاصة بها عبارة عن شهرين كاملين،.

خطوات طباعة تأشيرة الخروج النهائي