نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة الفيصلي وضمك في الدوري الجولة “19” القنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية موعد مباراة الفيصلي وضمك، في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، يلعب في نفس الجولة الأهلي والتعاون، اللقاء مقرر له السبت 2022/02/05، يدخل نادي الفيصلي اللقاء برغبة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للثأر من ضمك الذي فاز عليه في مباراة الدور الأول بهدفين دون مقابل، يعيش الفيصلي موسم صعب للغاية فهو أحد الفرق المهددة بالهبوط إلي الدرجة الأولى، فالفريق في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة ويسعى لتحسين ترتيبه والهروب من منطقة الخطر.

كان الفيصلي قد تلقى خسارة في الجولة الماضية الثامنة عشر، من اتحاد جدة متصدر الترتيب بهدف دون مقابل، بينما منافسة اليوم فريق ضمك تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، ويسعى للفوز للدخول في المربع الذهبي المؤهل للعب في البطولات القارية الموسم القادم، فقد أحتل ضمك قمة الترتيب في بداية الموسم ولكن تراجع نتائجه في الفترة السابقة، جعلته يتراجع إلي المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الفيصلي وضمك القادمة

15.20 : الثالثة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.20 : الرابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.20 : الخامسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.20 : السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة دولة الكويت، قطر، العراق، سوريا.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 8 الرائد 18 7 3 8 12 27:25 -2 24 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 18 3 5 10 12 22:13 -9 14

مباراة الفيصلي ضد ضمك في الدوري

تاريخ مواجهات ضمك والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين متكافئ بدرجة كبيرة، فقد تقابل الفريقين قبل مباراة اليوم في 5 مباريات، فاز الفيصلي في مباراتين وفاز ضمك في مثلهم وخيم التعادل في مباراة واحدة، سجل الفيصلي 5 أهداف، بينما سجل ضمك 4 أهداف في شباك الفيصلي.

القنوات الناقلة المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي من خلال باقة قنوات ssc السعودية الجديدة، ومباراة اليوم لم يتحدد بعد القناة الناقلة والمعلق حتى اللحظة وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنها.

موعد مباراة الفيصلي وضمك