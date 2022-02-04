شروط التأهيل الشامل الجديدة وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة

شروط التأهيل الشامل الجديدة التي أعلنتها وزارة التنمية البشرية وهي المسألة عن هذه الخدمة منذ أطلاقها من اليوم الأول، ويُعد برنامج التأهيل الشامل واحدًا من البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة وذلك يكون ضمن سبل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ممن واجهوا صعوبات في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي نتيجة إعاقاتهم، كما ذكرنا في مقال سابق كيفية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل ويمكن للمواطنين السعودين ذوي الإعاقة تقديم طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على الإعانة المالية الشهرية بعد تقييم إعاقاتهم ولكن بعد أستفاء بعض الشروط التي سوف نذكرها تباعا في السطور التالية، كما كشفت الوزارة انه في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع الوزارة على الرقم التالي: 0114778888، أو الاتصال على الرقم الموحد التالي: 19911.

شروط التأهيل الشامل الجديدة

لا يقيم المُتقدم بالمرافق الخاصة بالدولة لأكثر من 6 شهور بالعام الواحد.

أن يكون المتقدم مُسجل بالفعل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

لا يتخطى راتب المُتقدم الـ 4000 ريال سعودي.

على المُتقدم أن يُسلم كافة الأوراق المطلوبة بواسطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

في حالة حصول المُتقدم على خدمات من مراكز الإيواء، فهنا لا يُمكنه الحصول على المبلغ المالي المُقدم من برنامج التأهيل الشامل.

من الضروري أن يتم اعتماد الإعاقة عبر برنامج الإعانات لأي فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون المتقدم مُقيم دائم بالسعودية. من المهم أن يكون عمر المُتقدم 45 سنة.

التسجيل ببرنامج التأهيل الشامل

التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة الموارد البشرية.

اختار مستخدم جديد، وسنتنقل إلى صفحة أخرى، عليك أن تكتب البيانات الخاصة بك.

اكتب رقم المرور، ثم ادخل الرقم الهاتفي الخاص بك، وبياناتك الشخصية.

بعد استكمال المعلومات عليك أن تُدخل رقم حسابك البنكي، وعند قبولك، ستتمكن من صرف مبلغ شهري، وسيتم إيداعه بحسابك البنكي الشخصي.

المستندات المطلوبة للتسجيل ببرنامج التأهيل الشامل