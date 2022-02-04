نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة روبلكس ROBLOX بطريقة رسمية لهواتف الأندرويد في المقال التالي
لعبة روبلوكس من ألعاب الكمبيوتر الشهيرة، كما يتوفر داخل لعبة روبلوكس أكثر من خمسين لعبة، من ألعاب الأطفال حيث تتيح اللعب للأفراد من سن السادسة، تعمل على بناء شخصية الطفل وتعمل على تنمية ذكائه، كما يمكن اللعب للشباب حتى سن الثامنة عشر، واللعبة مليئة بالمغامرة والتشويق، حيث تم إنشاء اللعبة عام 2004، وكان يطلق عليها Dynablocks، وتم تعديل اللعبة في عام 2005 وأطلق عليها روبلوكس، حيث يقوم أكثر من ميت مليون لاعب شهريا، والإعداد في تزايد حيث حصلت اللعبة على شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، كما تم تعديل النسخة وأصبحت تدعم هواتف الأندرويد والآيفون ونظام ويندوز في الكمبيوتر.
طريقة تحميل لعبة روبلوكس
تعد لعبه روبلوكس من أسهل الألعاب التي يمكن التسجيل بها فهي لا تحتاج إلى طرق مخصصة للتسجيل، فكل م عليك بعد القيام بتحميل اللعبة من داخل المتجر القيام بعدة خطوات وهي:
- بعد فتح اللعبة قم بكتابه الاسم الخاص بك في اللعبة
- بعدها اكتب تاريخ ميلادك.
- ثم قم بوضع كلمة مرور خاصة بحسابك على اللعبة.
- حدد الشخصية الخاصة بك داخل اللعبة وقم بتحديد ملامح الوجه ولون البشرة من بين العديد من الخيرات التي توفرها لك اللعبة.
مميزات لعبة روبلوكس
تتميز اللعبة بالعديد من المميزات التي تجعلها الأفضل من بين الكثير من ألعاب الأخرى وهي:
- يلعب اللعبة حوالى مليون شخص حول العالم وهي ذات شهرة عالية.
- إمكانية القيام بتشغيلها على الوضع MMo.
- تقوم اللعبة على تشغيل مهارات الذكاء الخاصة بلك لكي تتمكن من تخطي المراحل.
- تحتوي على عدد كبير من الرسومات والشخصيات المتنوعة لتختار من بينها.
- إمكانية الدردشة مع الأصدقاء من خلال الشات الخاص باللعبة بكل سهولة.
- مشاركة اللعبة مع الأصدقاء والقيام بعمل المنافسات لخلق روح التحدي في اللعبة.
- وضع صورة خاصة بك للغلاف الشخصي في اللعبة مما يسهل علي أصدقائك التعرف عليك.
- وجود الكثير من المراحل التي يمر بها ألعاب وتختلف فيما بينها مما يمنع الشعور بالملل أثناء اللعب، ولا يسعى بالملل المتقنين لها لأنهم يعرفون التفاصيل.
- إمكانية اللعب من خلال الكمبيوتر أو تحميل اللعبة على الهاتف الخاص بك.
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