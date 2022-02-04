نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط آيفون ١٣ برو ماكس من زين عن طريق الراجحي 2022 بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعاون شركة zain للاتصالات في المملكة العربية السعودية مع مصرف الراجحي في توفير هواتف ذكية للعملاء بالتقسيط، إذ يُمكن تقسيط آيفون ١٣ برو ماكس من زين عبر برنامج تساهيل التابع لبنك الراجحي، والذي يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء أجهزة إلكترونية بالدفع الآجل، بدلا من دفع ثمن الهاتف بالكامل والذي يصل إلى أكثر من 7 آلاف و700 ريال سعودي.

تقسيط آيفون ١٣ برو ماكس من زين عن طريق الراجحي

ويُمكن لأي مواطن أو مُقيم في السعوديّة، تقسيط آيفون ١٣ برو ماكس من زين عن طريق الراجحي 1443هـ، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات اليسيرة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة زين للاتصالات في السعودية. شراء جوال iPhone 13 Pro Max من خلال بطاقة بنك الراجحي. الاتصال على الرقم 920003344 لتحويل العملية إلى برنامج تساهيل، نظام التقسيط 0%.

شروط زين لتقسيط جوال iphone 13 pro max

وحددت شركة زين للاتصالات في السعودية، عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها لتقسيط جوال جوال iphone 13 pro max، وهي كالتالي:

توقيع عقد التزام بالباقة مع خطة لمدة عامين.

دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع الضريبة، في حالة إلغاء عملية التقسيط.

لا بُد من دفع آخر 3 دورات فوترية.

يجب أن يكون الخط نشط عند تفعيل خدمة التّقسيط.

ألّا يكون هناك أي مبالغ لم تُدفع أكثر من 20 ريالًا سعوديًّا.

عدم وجود أي غرامات سابقة على العميل.

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني بتصنيف يسمح له بالاشتراك في التّقسيط.

يسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر 2022م.

رقم زين الموحد

ويستطيع أي عميل مشترك في شبكة زين للاتصالات في المملكة، التواصل مع ممثلي خدمة عملاء الشركة، للاستفسار عن العروض الجديدة أو تقديم أي شكوى وذلك عبر الرقم الموحد وهو 959 من أي مكان في المملكة العربية السعودية>

كما يُمكن التواصل مع الشركة من خلال بعض الأرقام الأخرى، وهي: رقم الإدارة الرئيسية 966592411111+، ويمكن التواصل عن طريقه من أي مكان في المملكة، أو رقم خدمة العملاء 966590000959+، وكذلك يمكن التواصل من خلال الرقمين 14477 أو 966590014477+، وهي من الأرقام المعتمدة للتواصل مع العملاء.