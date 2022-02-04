الهند.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ500 ألف

الهند.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ500 ألفأعلنت الهند اليوم الجمعة عن تسجيل 1072 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية لتتجاوز الحصيلة الإجمالية الـ 500 ألف وفاة.

وحسب موقع وورلد ميتر الذي يحصي ضحايا الفيروس فقد بلغ إجمالي الوفيات بالمرض المرتبط بالفيروس حتى الآن 500087 حالة فيما وصل العدد الكلي للاصابات في الهند إلى 41 مليوناً و952712 إصابة منذ بدء الجائحة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس والثالث من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث تجتاح موجة ثالثة من فيروس كورونا الهند يقودها المتحور أوميكرون.

بدورها سجلت كوريا الجنوبية زيادة يومية غير مسبوقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 27442 إصابة إضافة إلى 24 وفاة وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 934656 حالة وسط موجة انتشار للمتحور أوميكرون والوفيات إلى 6836 حالة حسب موقع وورلد ميتر.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 29 إصابة جديدة مقارنة مع 39 في اليوم السابق مشيرة إلى أن 12 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً بينما سجلت الإصابات المتبقية بين وافدين من الخارج.