إصابة وزير النقل البريطانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال شابس فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه قام بعزل نفسه. وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن شابس يعد ثانى وزير فى الحكومة البريطانية يثبت إصابته بفيروس "كورونا" فى غضون خمسة أيام عقب إصابة وزيرة الخارجية "ليز تراس".

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