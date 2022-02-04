بعد تلقيح 192 ألف طفل..تخفيض مراكز تطعيم الأطفال ضد كورونا بسنغافورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم السنغافورية، اليوم الجمعة أن أكثر من 192 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، بينما حصل أكثر من 56 ألفا على اللقاحين.





ونقلت صحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية، عن الوزارة قولها "إن وزارة الصحة ستخفض تدريجيا عدد مراكز تطعيم الأطفال اعتبارا من 27 فبراير الجارى، بدءا بإغلاق اثنين من نوادى نانيانج وكوينزتاون المجتمعية".

وأضافت أن السبب وراء هذا القرار يرجع إلى أن السلطات تتوقع انخفاض الطلب على تطعيم الأطفال بحلول نهاية الشهر، مشيرة إلى أن إغلاق هذه المراكز سيسمح لوزارة الصحة؛ بتخصيص المزيد من الموارد للبرنامج الوطنى للتلقيح المعزز، بينما سيبقى إجمالى 13 مركزا لتطعيم الأطفال، بعد إغلاق المركزين.

وتابعت أن كلا المركزين سيستمران فى قبول المواعيد التى تم إجراؤها على بوابة نظام المواعيد الوطنى بوزارة الصحة؛ حتى يتوقفا عن العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولن يستوعبا بعد الآن الزوار الذين يأخذون جرعتهم الأولى.

وبدأت حملة سنغافورة الوطنية لتطعيم أكثر من 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما فى 27 ديسمبر الماضى.

وقالت وزارة التربية والتعليم "إن ثلاثة أرباع طلاب المدارس الإبتدائية، سجلوا منذ ذلك الحين للحصول على التطعيم"، مؤكدة "نشجع بشدة أولئك المؤهلين طبيا لتلقى التطعيم المعزز فى وقت مبكر من أجل حماية أفضل".

وأضافت أن (الصحة) ستنشر فرق تطعيم متنقلة فى مدارس التربية الخاصة؛ لتلبية احتياجات الطلاب، الذين قد يواجهون صعوبة فى الوصول إلى مركز التطعيم.