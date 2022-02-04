" الخارجية " تدعو الأردنيين لتوخي الحذر في ولايات متأثرة بالعاصفة الثلجية

دوت الخليج :- دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين المقيمين في الولايات المتأثرة بالعاصفة الثلجية المستمرة حالياً في وسط وجنوب الولايات الأمريكية الى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة. ونشرت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة رقما للتواصل في الحالات الطارئة: 2022949522

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