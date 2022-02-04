عضو في لجنة الأوبئة : نسبة متلقي اللقاح دون المستوى للتخلص من كورونا

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة فارس البكري، الخميس، إن نسبة متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا جيدة، لكنها دون المستوى المطلوب للتخلص كليا من كورونا.

وأضاف البكري : أن الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح قد تكون حياتهم مهددة بالخطر، خصوصا لفئة كبار السن أصحاب المناعة الضعيفة، في ظل انتشار أوميكرون ، وفق المملكة .

وأشار إلى زيادة خبرة القطاع الطبي بالتعامل مع مرضى كورونا.

وبين أن المصابين الذين يشعرون بضيق في التنفس بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، أو الشعور بالضعف والوهن الشديد أو الحرارة الشديدة عليهم مراجعة المستشفى أو طبيب.

ولفت النظر إلى أن نسبة إشغال المستشفيات لاتزال مريحة.

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