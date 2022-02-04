مصر أمام السنغال.. كيف سيكون نهائي "كسر التعادل"؟

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية باستثناء مشهدان فقط لكتابة النهاية، مصر ضد السنغال في المباراة النهائية، والكاميرون ضد بوركينا فاسو من أجل الميدالية البرونزية.

مصر نجحت في بلوغ المباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخها، بينما تظهر السنغال في المحطة الأخيرة قبل الكأس للمرة الثالثة.

تاريخ الفراعنة والأسود في النهائي

فازت مصر بـ7 نهائيات للبطولة أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسرت نهائي 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

أما السنغال فظهرت مرتين فقط في المباراة النهائية، الأولى عام 2002 وخسرت أمام الكاميرون، والثانية عام 2019 وخسرت أمام الجزائر، لتبحث عن اللقب الأول في النهائي الثالث أمام مصر في بطولة 2021.

تعادل الفراعنة والأسود

لعب منتخب مصر ضد السنغال 4 مرات فقط في كأس الأمم الإفريقية رغم التاريخ الكبير للفريقين والمشاركات الغزيرة، وكانت الأسبقية بالفوز لأسود التيرانغا.

المباراة الأولى جرت عام 1986 في القاهرة وخسرت مصر بهدف نظيف في مفاجأة مدوية، قبل أن تعود في المسابقة وتتوج باللقب في النهاية.

ردت مصر الصاع للسنغال في بطولة 2000 وفازت بهدف نظيف، ثم خسرت بنفس النتيجة في بطولة 2002، قبل أن تعود وتتعادل في المواجهات المباشرة بالفوز عام 2006 في نصف النهائي بالقاهرة (2-1).

تفوق مصري

وبشكل عام تتفوق مصر في سجل المواجهات المباشرة في كل البطولات، حيث لعب الفريقين 12 مباراة في كأس الأمم الإفريقية وتصفياتها، ودورة الألعاب الإفريقية، وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية.

فازت مصر 6 مرات، مقابل 4 انتصارات للسنغال، وحضر التعادل مرتين فقط، ليحصل الفراعنة على تفوق نسبي في سجل المواجهات التاريخية.