نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 1443 مواعيد مباريات الأسبوع ال 19 وموعد مباراة التعاون وأهلي جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم 1443 مع مباريات الأسبوع ال 19 من الدروي السعودي، حيث تقام في الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تقام عدة مباريات في الأسبوع التاسع عشر وسط منافسة على القمة أو الهروب من القاع.

جدول ترتيب الدوري السعودي 1443

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 .. تحديث الجدول يتم بشكل لحظي مع نهاية أي مباراة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 8 الرائد 18 7 3 8 12 27:25 -2 24 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 18 3 5 10 12 22:13 -9 14

موعد مباريات الدوري السعودي في الأسبوع ال 19

تقام السبت عدة مباريات في الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي.

موعد مباراة الرائد والاتفاق …….. 3:50 عصر السبت.

موعد مباراة الحزم والشباب ……. 3:50 عصر السبت.

موعد مباراة الفيصلي وضمك ….. 6:20 مساء السبت.

موعد مباراة الأهلي والتعاون …… 8:20 مساء السبت.

موعد مباراة أبها والاتحاد … 4:05 عصر الأحد.

موعد مباراة الفتح والباطن …. 6:05 مساء الأحد.

موعد مباراة النصر والطائي …. 6:20 مساء الأحد.

موعد مباراة الفيحاء والهلال …. 8:00 مساء الأحد.

ترتيب الدوري السعودي وتغيير محتمل

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد واحد وأربعون نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ويأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

بالنظر إلى قاع جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد أن هناك عدة فرق تحاول الهرب من شبح الهبوط وأهمها الباطن برصيد 16 نقطة، والفيصلي برصيد 16 نقطة، بينما يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

ترقب نتائج مباريات الأسبوع ال 19

يترقب الجميع نتائج مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي، خاصة وأن المنافسة قوية سواء على القمة أو قاع البطولة، حيث يسعى الاتحاد لمواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى التعاون إلى الهرب من دائرة الهبوط من خلال مواجهة قوية أمام أهلي جدة السعودي، بينما يجد النصر نفسه أمام الطائي في منافسة قوية ومواجهة من اجل الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي.

هذا ونتابع معكم جدول ترتيب الدوري السعودي بشكل متجدد لكل مايخص ترتيب الدوري السعودي هذا ونتابع أي نتيجة ونقوم بتحديث