نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كاس العالم للاندية اليوم 5/2/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، تقام خلال الفترة الحالية من الثالث فبراير وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة أفضل فرق القارات داخل دولة الإمارات المتحدة، وفريق الجزيرة الإماراتي بطل الدوري ومنظم البطولة، ويبحث عشاق النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق أمام فريق مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي من البطولة، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد مباراة الأهلى ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

تقام بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 12 فبراير، بمشاركة العديد من أفضل فرق قارات العالم، وهم النادي الأهلي من مصر، ونادي الهلال من السعودية، ونادي الجزيرة الإماراتي، وبالميراس البرازيلي، بالإضافة إلى نادي مونتيري من المكسيك، ونادي تشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث يشارك الشياطين الحمر في البطولة الأقوى بالعالم، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، فقد حقق فوزا تاريخيا، بحصوله للمرة العاشرة على اللقب الإفريقي، بعدما تخطى نادي كايزر تشيفز، ومن المقرر إقامة أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، يوم السبت الخامس من فبراير، أمام نادي مونتيري المكسيكي، في تمام الساعة السادسة ونصف على ملعب آل نيهان.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تشهد البطولة الحالية أولى مشاركات نادي إي إس بيري من تاهيتي وهو الفريق رقم 71 في تاريخ مشاركات الأندية بالبطولة، وقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، ستقوم ببث مباريات البطولة، بالإضافة إلى قناة أبوظبي إكسترا، كما يمكن مشاهدة منافسات البطولة عبر منصة ستارز بلاي.

نتيجة لمشاركة لاعبي النادي الأهلي في كأس أمم أفريقيا، حرم المارد الأحمر من بعض اللاعبين، نتيجة تأهل المنتخب المصري إلى نهائي الكأس، حيث يشارك الأهلي للمرة السابعة في تاريخه، والمرة الخامسة لنادي مونتيري المكسيكيي، ويسعى خلال لقاء الغد لتحقيق الفوز وإسعاد عشاق النادي الأهلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري

أعلنت مجموعة قنوات أبو ظب الرياضية وقنوات SSC السعودية الرياضية عن إذاعة بطولة كاس العالم للأندية على القنوات التالية: