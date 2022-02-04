تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين الإمارات وفرنسا

وقام اللواء الركن صالح العامري، قائد العمليات المشتركة، بزيارة الجمعة لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس.

والتقى العامري باللواء فيليب سنجارا، قائد العمليات المشتركة الفرنسية، واللواء لوران ماربوف، مدير إدارة التعاون الدولي.

وبحث الجانبين خلال اللقاء تفعيل مجالات التعاون والدفاع المشترك بين دولتي الإمارات وفرنسا.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، قد قالت في وقت سابق الجمعة، إن بلادها ستدعم الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن "فرنسا ستساعد دولة الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين".

وأضافت بارلي أن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خروقات".

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.