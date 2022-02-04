أخبار اليمن : ضحايا مدنيون جدد بنيران سعودية في صعدة

ضحايا مدنيون جدد بنيران سعودية في صعدةاستشهد وأصيب 5 مدنيين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن جيش العدو السعودي، استهدف مواطنين في منطقة الرقو الحدودية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة.

واستنكر المصدر جريمة العدو السعودي التي تأتي بعد أقل من 24 ساعة من جريمتين إرتكبهما في مديريتي قطابر ومنبه الحدوديتين.