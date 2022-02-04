الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلى بحق المدنيين العزل

وحملت الخارجية الفلسطينية - فى بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالى بينيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبنى بقوة الاحتلال نظامها الاستعمارى العنصرى فى فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، فى اثبات يتكرر يوميًا على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطينى.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصدر من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، فى إمعان إسرائيلى رسمى بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التى توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتى كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الابارتهايد الإسرائيلى.
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