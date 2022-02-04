طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه 1443 ، دائماً تعمل حكومة المملكة العربية السُّعُودية على خدمة مواطنيها من السيدات المطلقات والأرامل فقد قامت بتقديم دعم من أكثر الخِدْمَات قيمة والتي تهم وتحتاج لها العديد من السيدات المطلقات والأرامل وذلك كي تعمل على توفير حياة معيشية كريمة وتحسين مستواهم المالي وذلك حتى لا تضطر أي سيدة من العمل في المهن الشاقة التي لا تتناسب معها وتكون هي العائل الوحيد لها ولأسرتها بعد أن يقوم زوجها بطلاقها أو هجرها هي وأولادها أو في حالة وفات زوجها ويتم تقديم هذا الدعم لكل من تحتاج إليه شهرياً على مدار العام وذلك مساهمة من الحكومة السُّعُودية لها في تحسين مستواها المعيشي والمالي هي ومن تعول من أولاد.

شروط التسجيل في حساب المواطن للمطلقه

قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الخطوات المهمة التي يجب إتباعها وعدداً من الشروط والأحكام المهمة التي لابد وأن تقوم صاحبة الطلب بتوفيرها حتى تتم عملية التسجيل الإلكتروني لهذا الدعم صحيحة، ومن الشروط التي يجب توافرها ما يلي:

على السيدة صاحبة الطلب إحضار ما يثبت حالتها الاجتماعية في حالة إذا كانت ( مطلقة أو أرمله أو معيله)

يجب أن تكون صاحبة الطلب مقيمه إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

أن تكون حاصله على الجنسية السعودية.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بها عن عشرون 20 ألف ريال سعودي.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه

يوجد بعض الخطوات اللازمة التي يجب أن تقوم بإتباعها كل سيدة مطلقة أو أرمله قامت بتقديم طلب للحصول على دعم حساب المواطن التي قامت الحكومة السُّعُودية بوضعها حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل صحيحة وذلك في حالة توافر الشروط والأحكام المطلوبة فيها، ومن الخطوات اللازمة التي يجب على صاحبه الطلب إتباعها ما يلي: