أمم إفريقيا.. تعيين حكم المباراة النهائية بين مصر والسنغال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال مساء الأحد.

وأعلن كاف إسناد مباراة مصر والسنغال إلى فيكتور غوميز، الحكم الجنوب إفريقي، كحكم ساحة.

وإلى جانب فيكتور غوميز، سيشارك في تحكيم اللقاء المساعد الأول، مواطنه زاكيل توسي غرانفيل سيويلا، والمساعد الثاني سورو باتسوان من ليسوتو.

ولم يحكم غوميز أي مباراة للمنتخب المصري في البطولة، لكنه حكم مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في ربع النهائي، والتي انتهت بنتيجة 3-1 للسنغال.

وسيكون طاقم حكام الفيديو مغربي بالكامل، إذ يشغل عادل زروق مهمة حكم الفيديو، بجانب بشرى كربوبي كحكم فيديو مساعد أول، وزكريا برينسي كحكم فيديو مساعد ثاني.

وبذلك ستسصبح بشرى كربوبي حكم الفيديو المساعد، أول عنصر نسائي يشرف في تحكيم مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا في التاريخ.