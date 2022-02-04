بريطانيا وألمانيا: اتفقنا على توجيه رسالة قوية إلى روسيا

وجاء فى بيان بريطانى أن الزعيمين اتفقا أيضا على أهمية الحوار مع روسيا كما اتفقا على أن يسعيا إلى استعمال كافة القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الراهن.
كذلك، أشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء والمستشار شولتس أبرزا حاجة الحلفاء لتوجيه رسالة واضحة وثابتة إلى روسيا شاملة عواقب أى غزو روسى جديد لأوكرانيا".
واتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا ومع الشركاء الدوليين الآخرين على مجموعة شاملة من العقوبات.
كما، شدد رئيس الوزراء على أن تلك العقوبات يجب أن تكون جاهزة للتطبيق فورا فى حالة حدوث توغل روسى جديد فى أوكرانيا.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أكدت أن بلادها ستشدد العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن من هم داخل الكرملين والتابعون له لن يتمكنوا من الاختباء من عقوبات بلادها.
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