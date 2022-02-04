عاجل.. المغرب: ريان على قيد الحياة.. وطائرة هليكوبتر جاهزة لنقله

جدة - نرمين السيد - أكد المسؤول عن عمليات الحفر، فى موقع إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بالمغرب، أن هناك طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه، مشيرا إلى أن الطفل ريان على قيد الحياة.





وشدد المسؤول عن عمليات الحفر فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية" أن وزارة الصحة المغربية وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقى العلاج. وأوضح المسؤول عن عمليات الحفر، أن هناك 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان.

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