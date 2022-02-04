عاجل- فيديو إنقاذ الطفل ريان.. دوت الخليج يتتبع أصل المقطع الرهيب

جدة - نرمين السيد - إلا أن الفيديو المتداول ما هو إلا لعملية إنقاذ طفل سقط فى بئر ضيقة بعمق 35 مترا فى مدينة كركوك بالعراق، والفيديو مضى عليه أكثر من شهر.

وانتشر الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم أنه لحظة إنقاذ الطفل ريان، إلا أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة وسط دعوت العالم العربى.

وذكر موقع هسبريس المغربى، أن شق صخرى جزئى مفاجئ أجبر المنقذين على وقف عملية الحفر اليدوى، من أجل إخراج الطفل ريان من البئر الذى سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

وتجرى حاليا محاولات لاحتواء هذه المشكلة من طرف رجال الإنقاذ، مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية تحرير الطفل.

ولم تخل عملية إخراج الطفل ريان من البئر الذى يوجد فيه منذ أكثر من 60 ساعة، من مشاهد إنسانية دالة.

ومن بين هذه المشاهد الإنسانية التصفيقات التى حظى بها عمى على القادم من الصحراء، ليقدم خبرته وتجربته فى إنقاذ ريان.

وشوهد شبان المنطقة وهم يوزعون الخبز على الجماهير التى تجمعت فوق المرتفع لمعاينة محاولات إنقاذ الطفل.