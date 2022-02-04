نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا دخال السعودية وخارجها في المقال التالي
طريقة تحويل رصيد سوا ، أعلنت شركة الاتصالات stc السعودية عن اتاحت خدمة تحويل رصيد “سوا” داخل الدولة او خارجها عبر الخدمة المعروفة باسم خدمة تحويل الرصيد الدولي، حيث يمكن لكافة العملاء تحويل أرصدة مالية من أرصدة شرائح “سوا” في الداخل السعودي للشرائح الأصدقاء او الأقارب وكذلك إمكانية التحويل الخارجي خارج المملكة لدول أخرى وهذه الخدمة متاحة لحد الساعة في الدول التالية: الفلبين، اليمن، بنجلاديش. السودان، نيجيريا، المغرب، تركيا، الأردن، الهند، سيريلانكا. فلسطين وكذلك دولة باكستان، إندونيسيا، مصر، نيبال، تونس. كما ان تحويل الرصيد يتم بعملة البلد المتواجد به الشخص المحول له الرصيد.
طريقة تحويل رصيد سوا
علاوة على ذلك، يمكن لكافة عملاء شركة الاتصالات السعودية اجراء تحويل رصيد من سوا فيما بينهم عبر تطبيق بعض الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:
|تحويل رصيد سوا
|الطريقة
|تحويل رصيد من سوا الى سوا داخل المملك
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|طريقة تحويل رصيد سوا إلى خارج المملكة
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|ثم كيفية تحويل رصيد من سوا الى سوا
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|بينما سنتعرف على طريقة تحويل الرصيد من مفوتر الى سوا
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الى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل ودقيق لاهم الطرق التي اتاحتها شركة الاتصالات stc السعودي. والتي يمكن من خلالها تحويل رصيد سوا داخل المملكة وخارجها. كما تعرفنا على طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا.
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