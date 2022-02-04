شروط القرض العقاري بنك الرياض ورقم البنك للتمويل العقاري والرسوم المطلوبة

شروط القرض العقاري بنك الرياض طريقة التمويل، كما أن شروط القرض العقاري بنك الرياض تتمثل في عدد من البنود التي يستطيع من خلالها المواطن طالب القرض الحصول على التمويل المناسب له من اجل شراء عقار او فيلا او ما الى ذلك مع الاستفادة بما يقدمه البنك من تسهيلات في هذا الشأن من حيث فترة السداد وقيمة القسط الشهري.

شروط القرض العقاري بنك الرياض

يشترط البنك للحصول على التمويل العقاري أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

أن لا يقل راتب المواطن صاحب القرض عن 5000 ريال سعودي كحد أدني للموافقة على القرض.

كما يخدم البنك كافة العاملين في أي من القطاعات بالمملكة الحكومي والخاص وايضا القطاع شبه الحكومي.

ثم تحويل الراتب لدي البنك شرط لمن لا يعمل في أي من البنوك السعودية المختلفة.

رقم بنك الرياض للتمويل العقاري

قام البنك في صدد التيسير على المواطنين ومن يحتاج الى شراء عقار او ترميمه في أي مكان بداخل المملكة الإعلان بالإضافة الى شروط القرض العقاري بنك الرياض عن رقم البنك الذي يمكن الاتصال به في أي وقت وعلى مدار ال 24 ساعة والاستفسار وإطلاق الشكوى من جانب أي من المواطنين المقيمين في أي من المحافظات والمدن السعودية وهذا الرقم هو 800-122-6666، ولطريقة فتح حساب في بنك الرياض.

القرض المدعوم بنك الرياض

القرض المدعوم لدي بنك الرياض عبارة عن تمكين أي من المواطنين المدعومين من جانب وزارة الإسكان السعودية من الحصول على قرض وتمويل عقاري من اجل استكمال بناء عقار بشرط القيام بعملية رهن هذا العقار عند البنك المذكور الى حين سداد كافة أقساط القرض بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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