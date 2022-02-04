نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب ، حيث مع بداية انطلاق الترم الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، فإنه يبحث جميع الطلاب و أولياء الأمور عن الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب حساب إلكتروني للطلاب على المنصة التعليمية مدرستي. وهنا سنقوم بتقديم جميع الخطوات من أجل تسجيل الدخول في المنصة أو تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر 1443

يعتبر هذا الرابط لكافة المستخدمين في منصة مدرستي من معلمين وإداريين وطلاب والدخول مباشرة إلى المنصة الخاصة بحساب المستخدم والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من منصة مدرستي التعليمية وسوف نقوم بشرح تسجيل الدخول بالنسبة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية الخاصة بالتعليم عن بعد التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك بعد قرار إلغاء التعليم الحضوري في في المدارس السعودية وذلك حفاظا على جميع العملين في العملية التعليمية بالمملكة وعدم انتشار فيروس كورونا والتصدي له نعتبر منصة مدرستي من اهم المنصات التعليمية لسهولة استخدام المعلمين والطلاب لها وتوفير الخدمات.

تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب 1443

يمكن للطالب تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي التعليمية بخطوات سهلة وبسيطة من خلال تلك الخطوات:

القيام بالدخول إلى موقع مدرستي مباشر وتسجيل حساب جديد.

ثم الدخول إلى منصة عودة المدارس.

النقر على مفتاح تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية بالنسبة للسعوديين.

كتابة رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

ثم كتابة رقم الجوال.

الضغط على مفتاح التحقق.

وسيصلك رسالة قصيرة إلى هاتف الجوال الخاص بالمستخدم وبها كود التحقق.

كتابة كود التحقق في مكانه الخاص.

النقر على مفتاح التحقق.

الدخول إلى منصة مدرستي للطالب 1443

يمكن دخول الطالب إلى المنصة إذا كان مسجل بها باتباع تلك الخطوات:

الذهاب إلى بوابة عودة المدارس في منصة مدرستي.

ثم كتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة كلمة المرور.

الضغط على مفتاح الدخول خلال حساب مايكروسوفت.

النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول للمعلم عبر مايكروسوفت 1443

يمكن لجميع المعلمين في المملكة العربية السعودية الدخول إلى منصة مدرستي من خلال مايكروسوفت وذلك باتباع تلك الخطوات:

الذهاب إلى منصة عودة المدارس مباشر.

النقر على دخول حساب مايكروسوفت.

ثم كتابة اسم المستخدم.

النقر على مفتاح التالي.

كتابة كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول منصة مدرستي باستخدام توكلنا للمعلمين

بإمكان المعلم التسجيل في منصة مدرستي للتعليم من خلال توكلنا وذلك عبر تلك الخطوات:

الدخول على منصة توكلنا مباشر.

كتابة رقم الهوية.

كتابة رقم الجوال.

ثم أجراء التحقق والدخول إلى حساب توكلنا.

النقر على خدمات.

الضغط على خدمات منصة مدرستي.

ثم معرفة اسم المستخدم.

ثم اختيار المعلم.

النقر على إرسال.

وصول كلمة المرور في رسالة على الجوال.

الذهاب إلى مدرستي مباشر.

ثم الدخول وتسجيل حساب مايكروسوفت للمعلمين.

ثم إدخال اسم المستخدم.

الضغط على التالي.

كتابة كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل دخول ولي الأمر في منصة مدرستي التعليمية 1443

يمكن لولي الأمر الدخول إلى منصة مدرستي باتباع تلك الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة عودة المدارس مباشر.

النقر على تسجيل الدخول.

ثم كتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة كلمة المرور.

التحقق بالنسبة للمطلوب.

النقر على تسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التسجيل في منصة مدرستي الجديدة وكذلك معرفة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب.