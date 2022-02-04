نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خرج من المباراة باكياً.. تفاصيل تغيير محمد شريف في الأشواط الإضافية في مباراة مصر والكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحدث الآن.. يتفاعل مشجعي كرة القدم مع حدث تغيير محمد شريف لاعب منتخب مصر وذلك باستبداله بعد حوالي 3 دقائق من مشاركته فقط، في المباراة التي تغلب فيها فريق الفراعنة المصري ضد منافسه فريق الكاميرون بركلات ترجيح 3/1 ضمن نصف نهائيات كاس الأمم الأفريقية، مما أثار حالة تعاطف وبكاء محمد شريف نفسه، ولكن المسؤول عن القرار كارلوس كيروش المدير الفني أوجد سببا وربما منطقي لتغيير محمد شريف.

محمد شريف

وراج إسم محمد شريف بعد مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة التي جمعت مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. وتصدر خبر تغيير محمد شريف منصات مواقع التواصل وسط حالة من التعاطف على الصعيد الكروي والإعلامي والشعبي، ويبدو ان قرار استبدال محمد شريف بزميله احمد سيد زيزو للمشاركة في اللعب بدى غير معروف السبب وأنه موقف نادر حدوثه في عالم الكرة.

كيروش ومحمد شريف

وربما تم الشعور بالإهانة لدى محمد شريف بعد استبداله في فترة قياسية من بدء دخوله في الأشواط الإضافية وتحديداً في الدقيقة 108 مما شكلت مفاجأة غير متوقعة للجميع، ولاشك انها لحظات صعبة اثناء خروج شريف من الملعب وقد شهدت مواقف من كل من محمد الشناوي حارس المنتخب ووائل جمعة حيث حرصوا على تهدئته وتقبيل رأسه.

لماذا قرار المدرب كيروش البرتغالي باستبدال محمد شريف وهل له علاقة بضربات الجزاء

بل ان كيروش نفسه أقترب من محمد شريف وأحتضنه بعد نهاية اللقاء، وبحسب ما هو متداول إعلامياً شرح له أسباب تغييره، مؤكداً على أهمية كلاعب له قيمته. وبحسب الجهاز الفني لمنتخب مصر ان التغيير لم يكن فنياً، إنما أساسه تهيئة التحول لركلات الترجيح من قبل المصنفين، كون من ستصدون لركلات الترجيح تريزيجيه، ورمضان صبحي، ومحمد صلاح.

حيثيات طرد المدرب كارلوس كيروش والسبب

المباراة نفسها بين مصر والكاميرون ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022 شهدت احترامات حيث تم طرد كيروش بعد تلقيه بطاقتين صفراء ثم حمراء من الحكم الجامبي باكاري جاساما. بعد شوشرة متكررة من كيروش نتيجة اعتراضاته على قرارات التحكيمية المثيرة للجدل. والملفت ان كيروش اعرب بصراحة انه يفتخر بدفع الثمن بعقوبة الطرد الغير عادلة التي تسببت بغيابه عن النهائيات في إطار معركته في حماية المنتخب المصري. وانتهت المباراة بركلات الترجيح 3/1 لصالح المنتخب المصري، وأقيمت على ملعب «باول بيا ستاديوم».