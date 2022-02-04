نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة ورسوم استخراج الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي دائما وزارة الداخلية بالمملكة السعودية إلى وضع العديد من القوانين والعقوبات على جميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد حتى يلتزم الجميع بجميع القوانين المحددة حيث قامت بفرض غرامات مالية علي المخالفات المرورية وذلك عند قيادة السيارة والبطاقة قد انتهت ولم يقوم بتجديد الرخصة مرة أخرى، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي عن غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة بـ مملكة السعودية.

غرامات تجديد رخصة القيادة

قامت الوزارة غرامة مالية لكل مواطن سعودي هي تأخر عن تجديد رخصة القيادة حيث يتم فرض عقوبات قانونية على جميع في تجديد الرخصة، وبالتالي تصل قيمة الغرامة المالية على القيادة تبدأ من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال وذلك خلال السنة الواحدة.

حيث يتم السماح للفرض السداد لمدة 60 يوما وبعد ذلك يتم حساب الغرامة بعد مرور وشهرين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية وفي حالة عدم تجاوز التأخير عند تجديد الرخصة لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء الفترة المحددة فسوف تقع الرخصة ويجب استخراج رخصة قيادة جديدة.

تجديد رخصة القيادة المنتهيه

يوجد بعض الخطوات الهامة التي ينبغي اتباعها لكى يتم تجديد رخصة القيادة المنتهيه من خلال الخطوات التالية التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية وكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل تفصيلي.

بعد ذلك نقوم الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم أضافة كلمة السر والضغط على كلمة تجديد الرخصة.

بعد ذلك يتم تحديد الرخصة التي تريد الحصول عليها وتحديد عدد السنوات حيث تكون فترة تجديد رخصة القيادة تبدأ من سنتين وحتى خمس سنوات أو عشرة سنوات وبالتالي ينبغي تحديد الطريقة المناسبة حتى تتمكن من تجديد الرخصة بشكل صحيح.

رسوم استخراج رخصة القيادة

عند تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات يتم دفع 200 ريال سعودي أما في حالة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات يتم دفع 400 ريال سعودي بالإضافة على أهمية دفع من 400 ريال سعودي لو رسوم التجديد.

أما في حالة التلف أو المفقود يتم دفع 100 ريال سعودي وعند تجديد رخصة القيادة لمدة سنة واحدة يتم دفع 400 ريال سعودي.