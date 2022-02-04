مدير الصحة العالمية يأمل فى أن توحد أولمبياد بكين 2022 العالم

جدة - نرمين السيد - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" عن أمله فى أن تعمل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) على توحيد العالم من أجل إنهاء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال تطعيم معظم الأشخاص.





وقال جيبريسوس -فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إنه يتمنى أن توحد أولمبياد بكين 2022 العالم وتشعل روح التضامن والعزيمة التى نحتاجها من أجل تطعيم 70 فى المائة من الأشخاص فى كل دولة بحلول منتصف العام، وإنهاء المرحلة الحادة لوباء فيروس كورونا. وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية متواجد فى العاصمة الصينية (بكين) من أجل الأولمبياد.

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