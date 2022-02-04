جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو يوم الثلاثاء المقبل الحوار الأمنى الأوروبى المتجدد الذى يعقد تحت مظلة المنظمة الأوروبية بمشاركة رفيعة المستوى.





وقال الوزير البولندى -فى تصريحات اليوم الجمعة- إن تجديد الحوار الأمنى الأوروبى لمنظمة الأمن والتعاون الأوربى هو مبادرة للرئاسة البولندية للمنظمة للعام الحالى، حيث تعتبر بولندا هذه المبادرة منصة للحوار فى سياق التوترات المتزايدة وخطر حدوث مزيد من التصعيد فى أوروبا. يشار إلى أن وزير خارجية بولندا سوف يعقد مؤتمرا صحفيا فى اليوم نفسه؛ لاستعراض نتائج وتوصيات الحوار الأمنى الأوروبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية بولندا يفتتح أعمال الحوار الأمنى الأوروبى الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.