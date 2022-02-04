نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مركبة برقم لوحة السيارة بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم إدارة المرور القطرية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل وتيسر الحصول علي خدمات إدارة المرور بطريقة إلكترونية, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التابعة لإدارة المرور القطرية هي خدمة الاستعلام عن رقم لوحة مركبة داخل دولة قطر, كما يمكن للأشخاص الذين تعرضوا لا قدر الله إلي حوادث أو تعرض أحد أقاربهم إلي حوادث أن يقوموا بالاستعلام عن هذه الحادثة برقم لوحة السيارة بطريقة إلكترونية أيضاً.

الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة بدولة قطر

يمكن القيام بالاستعلام عن سيارة بدولة قطر عبر القيام بالدخول علي موقع وزارة الداخلية القطرية والقيام بعملية الاستعلام.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية القطرية.

القيام بتسجيل الدخول عبر البطاقة الذكية التي تملكها.

النقر علي الخدمات المرورية.

ثم النقر علي الاستعلام عن بيانات المركبة.

قم بتحديد نوع السيارة التي ترغب بالاستعلام عنها.

ثم كتاب رقم لوحة هذه السيارة.

النقر على التالي, ليظهر لك موقع وزارة الداخلية القطرية جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه المركبة التي تريد الاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن حادث برقم لوحة السيارة بدولة قطر

إذا حدث لا قدر الله وقوع حادث لشخص ما تعرفة وترغب في معرفة معلومات عن هذا الحادث, فيمكنك الدخول علي موقع وزارة الداخلية القطرية والاستعلام عنه برقم لوحة السيارة.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية القطرية.

قم بتسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية القطرية عبر إدخال البطاقة الذكية التي تملكها.

النقر فيما بعد علي خيار المخالفات المرورية.

تحديد كلاً من رقم السيارة, ثم تحديد رقم لوحة السيارة, ثم تحديد نوع السيارة.

كتابة الرمز المرئي الذي يعرضه لك الموقع, وإذا لم تستطع قراءة هذا الرمز يمكنك الضغط علي الملف الصوتي ليقوم بقراءة لك الرمز المرئي.

النقر علي استعلم.

مبالغ غرامات مخالفة المرور القطرية

وضعت إدارة المرور القطرية مبالغ يتم فرضها كغرامات علي كل من يخالف تعاليم المرور, ومنها.