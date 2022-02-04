منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تتضامن مع صحفيين ألمان فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو -فى تصريحات اليوم الجمعة- إن الشروع فى إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الألمانية ومعاقبة الصحفيين على سعيهم المشروع لأنشطتهم المهنية هو أمر يتعارض مع روح مبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى.

وطالبت ريبيرو السلطات الروسية بإعادة النظر فى نهجها وتقديم الضمانات بأن الإعلاميين يمكنهم الاستمرار فى أداء دورهم المجتمعى المهم.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس عن عدد من الإجراءات الانتقامية ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة فى البلاد؛ ردًا على قرار صدر مؤخرًا عن هيئة تنظيم وسائل الإعلام الوطنية فى ألمانيا فى قضية ضد مكتب قناة "روسيا اليوم" فى ألمانيا.

يشار إلى أن السلطات الروسية قررت إغلاق مكتب الإذاعة والتلفزيون الألمانى "دويتشه فيله" فى روسيا وإلغاء اعتماد جميع الصحفيين به احتجاجا على ما أسمته معالجة غير موضوعية للأزمة الأوكرانية.