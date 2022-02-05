عاجل- بث مباشر.. اقتراب خروج الطفل ريان من البئر العميقة فى المغرب

جدة - نرمين السيد - وعلى مدار الساعات الماضية، عملت قوات الحماية المدنية، باستخدام الجرافات فى إحداث حفر مجاور للبئر، ومن ثم إحداث نفق أفقى عن طريق الحفر اليدوى، ومد أنابيب للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان.
وتمثلت المرحلة الأهم فى وضع المواسير التى ستقود رجال الإنقاذ إلى الطفل من داخل البئر الموازية إلى البئر التى يقبع فيها ريان، وسط مخاوف من انهيارات محتملة قد تضر بنجاح هذه المرحلة الحاسمة.
وكانت عملية إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر عمقها 35 مترا بالمغرب، دخلت مساء اليوم، أخطر مراحلها وهى الحفر الأفقى، حيث شغلت قصة الطفل ريان أورام المغرب والعالم العربى، ولا تزال عملية إنقاذ الصغير مستمرة.
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