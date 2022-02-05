الجيش اليمنى يحقق انتصارات كبيرة فى عملية عسكرية أطلقت تجاه حجة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الأريانى، أن قوات الجيش فى المنطقة العسكرية الخامسة (ألوية اليمن السعيد) بدعم وإسناد من التحالف العربى حققت انتصارات كبيرة وسيطرت على مواقع استراتيجية فى عملية عسكرية أطلقت فجر اليوم تجاه مدينة حرض بمحافظة حجة.





‏وقال الأريانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن "العملية العسكرية التى انطلقت ضمن عمليات "‎حرية اليمن السعيد" حققت تقدما كبيرا فى عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة فى صفوف مليشيا الحوثى التى باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعانى من نقص حاد فى مقاتليها وعتادها". وثمن مواقف التحالف العربى وإطلاق عمليات ‎حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثى من كافة المحافظات، واصفا إياها بـ"المواقف الأخوية النبيلة التى لن ينساها الشعب اليمنى".

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