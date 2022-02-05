واشنطن تعيد إعفاءات على "نووي إيران" ألغتها إدارة ترامب

أعادت الإدارة الأميركية الجمعة استئناف رفع العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، ألغتها عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

والإعفاء موضع الحديث يلغي التهديد بفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والشركات من روسيا والصين وأوروبا التي كانت تتعاون مع إيران في جوانب غير عسكرية من برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومما جاء في إشعار من وزارة الخارجية للكونغرس اليوم بشأن إلغاء لبعض العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي "إن الإلغاء فيما يتعلق بهذه الأنشطة مصمم لتسهيل المناقشات التي من شأنها أن تساعد في إبرام صفقة بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف البيان "إنه مصمم أيضًا لخدمة مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية والسلامة النووية وتقييد الأنشطة النووية الإيرانية، ويتم إصداره كمسألة تقديرية للسياسة مع وضع تلك الأهداف في الاعتبار، وليس وفقًا لالتزام أو كجزء من مقايضة"

وأكد بيان الخارجية أن الإدارة الأميركية تركز على العمل مع الشركاء والحلفاء لمواجهة النطاق الكامل للتهديدات التي تشكلها إيران".