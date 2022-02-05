نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الضمان الاجتماعي .. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التسجيل والفئات المستحقة وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث هذه الأيام عن رابط دخول منصة الضمان الاجتماعي 1443 فقد تم انشاء هذه المنصة لتوفير الوقت والجهد، ولتسهيل الأمور لتلقي الطلبات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، لتقديم الدعم المادي لمن يستوفون معايير الأهلية، حيث يمكنك الحصول على معلومات حول نتائج استحقاق معاش الضمان بعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي والتسجيل في برنامج الدعم السعودى الجديد، من خلال الدخول عبر رابط منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم للأسر السعودية المحتاجة إلى مساعدات مادية من أجل تحقيق الاستقرار الأسري وتلبية احتياجات الأسرة الأساسية للأسر المستحقة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة في سياق رؤية 2030 كما يمكن للسعوديين ذوي الدخل المنخفض من خلالها التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك نتائج الأهلية وموعد صرف راتب الضمان المطور للفئة المؤهلة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 والفئات المستحقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط الواجب توافرها في المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، من خلال التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والتى تهدف الى تقديم الدعم للأسر السعودية المحتاجة إلى مساعدات مادية من أجل تحقيق الاستقرار الأسري حيث اوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن عملية الصرف سوف تتم على دفعات يتم سداد الدفعة الأولى في الأول من كل شهر ميلادي ، وتستمر المدفوعات من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطوّر في السعودية 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط عامة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد حيث قامت مؤخرًا بإجراء بعض التغييرات على شروط الضمان الاجتماعي المطورة من أجل إفادة الأسر السعودية المحتاجة إلى مساعدة مالية، وتقديم دعم حقيقي للمستفيدين منها في ظل الظروف الجديدة، وكذلك سنشرح لكم الطريقة الجديدة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، على ضوء الشروط الجديدة والتي تشمل:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية .

أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية .

أن تكون أسرة المتقدم ضمن فئة الأسر المتوسطة الدخل أو الفقيرة.

استيفاء جميع الأوراق والمستندات التي تطلبها وزارة الضمان

أن لا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى لمعاش الضمان .

تطبيق الشروط المحددة الخاص بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من ناحية استخدامة .