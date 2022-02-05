الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء وكيفية الاعتراض علي فاتورة الكهرباء 1443 وطريقة تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء وطريقة تقسيط فاتورة الكهرباء وتيسير تسديد فواتير الكهرباء للمواطنين من خلال التسجيل فى خدمة تيسير الكهرباء 1443 وتسديد تراكمات الكهرباء بالتقسيط على دفعات بعد تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء فى خدمة تيسير الكهرباء 2022.

خطوات الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

خطوات الاعتراض على فاتورة الكهرباء إلكترونياً

أولاً يجب الدخول على رابط شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني.

ثم تسجيل الدخول بحساب المواطن المسجل فى موقع الكهرباء عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فى الخانات المخصصة لذلك.

وبعد ذلك الدخول على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خيار خدمة تواصل معنا.

وبعدها يتم الدخول على خيار شكاوى فواتير الاستهلاك الموجودة فى القائمة المنسدلة.

وأيضاً يجب كتابة رقم الحساب الذي تريد تقديم الشكوى من خلاله.

ثم يتبع ذلك بكتابة تفاصيل الاعتراض التي تريد تقديمها للشركة ويمكنك إرسال صورة مع الشكوى.

أيضاً يجب الضغط على خيار اختر التصنيف من الخيارات المتاحة أمامك.

وبعد ذلك يتم كتابة تفاصيل الاعتراض والنقر على خيار إرسال.

وأخيرا ستصل رسالة على الجوال بها رقم الطلب وذلك من أجل متابعة الشكوى من فواتير الكهرباء.

كيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

يستطيع المواطن أن يقوم بتقديم اعتراض على استهلاك فاتورة الكهرباء المرتفع إلى شركة الكهرباء عن طريق الاتصال على مركز خدمة المشترك وذلك على رقم شركة الكهرباء الموحد 920001100 واتباع تعليمات خدمة العملاء والسير فى خطوات تقديم الاعتراض على فاتورة الكهرباء هاتفياً ويمكن متابعة حالة الشكوى عن طريق الاتصال على رقم شركة كهرباء السعودية وإدخال رقم طلب الاعتراض أو الشكوى من فاتورة الكهرباء.